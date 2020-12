Očkování má natrvalo vyřešit pandemii. Začne nejdříve koncem roku, ministerstvo počítá se třemi vlnami vakcinace

Očkování by mělo představovat dlouhodobé řešení pandemie koronaviru. Vakcínu, která by se měla dostat i do České republiky, již začali aplikovat Britové, v Česku začne vakcinace až za několik týdnů. Očkování ale nedostanou všichni, kdo o ně budou mít zájem, naráz. Očkovací plán obsahuje několik vln, na úvod budou očkováni lidé patřící do rizikové skupiny či zdravotníci.