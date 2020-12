Stíhání soudce Sováka se týká stavebních zakázek ve středních Čechách, píší Seznam Zprávy

Vyšetřovatelé uvádějí, že sedmdesátiletý Sovák má s Bíbou přátelský vztah. Podnikatel údajně soudci zajišťoval odvoz do práce, stravu i oblečení. Podle policistů spolu dvojice rozebírala, jak by se daly ovlivnit jednotlivé trestní věci a co by se za to dalo získat. Sovák údajně sliboval, že bude působit i na jiné soudce.

Část případu má podle informací ČTK a serveru Serznam Zprávy souvislost s největší českou stavební firmou Metrostav.

Padesát milionů

Policie tvrdí, že Sováka v bytě opakovaně navštívil muž, který ho údajně stejně jako Bíba požádal o ovlivnění odvolacího řízení v takzvané druhé větvi kauzy exhejtmana Davida Ratha. Středočeský krajský soud v ní potrestal ředitele Metrostavu i jeho obchodního náměstka a firmě nepravomocně na tři roky zakázal účast ve veřejných zakázkách.

Muž prý Sovákovi tvrdil, že dokáže jakožto prostředník vyjednat se zástupcem Metrostavu podmínky dohody o ovlivnění odvolacího rozhodnutí. Soudci údajně nabídl nejprve deset milionů, později 150 milionů korun a Sovák si údajně „nechal nabídku slíbit“.