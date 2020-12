Poškození památek chce Senát trestat pokutou až dvacet milionů

Památkovou novelu, která u pokuty navrhuje pětinásobný růst oproti současnosti, předložila senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová (za KDU-ČSL) spolu s osmi kolegy za Starosty, hnutí Senátor 21 nebo Piráty. Zvýšení peněžité sankce autoři novely zdůvodnili tím, že stávající výše pokut, které byly uzákoněny před 12 lety, jsou nedostatečné a málo odrazující.

„Opakovaně se objevují případy, kdy vlastníci památkově chráněných objektů úmyslně porušují povinnosti stanovené jim zákonem s tím, že eventuální nevysoká pokuta se jím stává pouhým vícenákladem. V minulých letech tak byly bez ohledu na památkovou ochranu zdemolovány například vila Šafránka na pražských Vinohradech nebo dvě vily v pražské Ořechovce,“ uvedli senátoři.

Při stanovení výše pokuty vycházeli z loňského návrhu zákona o ochraně památkového kulturního fondu, který připravilo ministerstvo kultury. Do konce nynějšího funkčního období sněmovny se ale celý ministerský návrh projednat nepodaří, a senátoři by proto rádi prosadili alespoň zvýšení pokut.

Ani v případě dílčí senátorské předlohy ale není jisté, že ji sněmovna stihne do roka projednat. Až předloha projde horní komorou, bude muset na vládu a teprve poté do dolní komory.

Prodlužování bezpečnostních prověrek

Senát také přijal novelu o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Když Národní bezpečnostní úřad nestihne ve výjimečných stavech, jako je současná pandemie, včas rozhodnout o prodloužení prověrky, půjde její trvání natáhnout až o rok.

Nová úprava reaguje na zkušenosti z nynější koronavirové krize. Národní bezpečnostní úřad musí čekat nestandardně dlouhou dobu na podklady od jiných institucí včetně zahraničních a od dalších osob potřebných pro rozhodnutí o žádostech o prodloužení bezpečnostních prověrek.

Pokud za nynějšího zákonného stavu NBÚ nerozhodne včas, žadatel prověrku ztratí. Potom by podle úřadu mohly hrozit i soudní spory o náhradu škody. Bezpečnostní prověrku totiž potřebují i někteří podnikatelé. Patří k nim například obchodníci se zbrojním materiálem.

Předloha se vztahuje na podání žádosti a na řízení o prodloužení prověrky v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Platnost dosavadních osvědčení by se žadatelům prodloužila do doby rozhodnutí NBÚ, nejvýše o jeden rok. V době krizových stavů se navíc přeruší plynutí zákonné lhůty pro řízení o osvědčení i pro dodání podkladů. Úprava by se měla týkat také lidí, kteří žádost o prodloužení osvědčení podali v poslední době a platnost prověrky jim neskončí do nabytí účinnosti novely.