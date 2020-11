Plošné testování odhalí superpřenašeče, říká Mounajjed. Milion lidí v karanténě by ochromilo stát, argumentuje Zima

V možném systému testování vidí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima částečnou logiku. Podle něj by ale mělo být zaměřené na kritickou infrastrukturu. „Problém je, co s výsledkem uděláte, protože ten výsledek je vždycky okamžitý. To znamená, že když vás otestuji dnes a budete negativní, tak to neznamená, že za dva dny nebudete pozitivní. Protože vir v sobě můžete mít a to množství toho proteinu tam nebude,“ poznamenal Zima. Dodal, že aby testování mělo určitý efekt, musí být opakované.

„To je asi stejná logika, jako kdybych řekl, já si v autě dám pás a pojedu bezpečně a pak, když vystoupím z auta, tak mě srazí auto na přechodu,“ oponoval mu zubař a koordinátor z iniciativy Lékaři pomáhají Česku Radek Mounajjed.

Zima zároveň upozornil na možné následky. „U nás se očekává, že může být půl milionu až milion osob, které mají covid. Vezměte si, že během jednoho nebo dvou víkendů zjistíte, že milion osob má covid. Takže dáte milion osob do karantény plus všechny jejich kontakty,“ řekl Zima s tím, že taková situace by mohla ochromit stát.

Mounajjed ale plošné testování považuje za nejjednodušší. „Jestli tady máme 10 až 20 procent superpřenašečů, kteří roznášejí infekci a pak se zatěžuje náš zdravotní systém, tak není nic lepšího, nežli hodit síť do vody a vytáhnout ty jedince, kteří jsou infekční,“ řekl.

Odpovědnost je zůstat s příznaky doma

Mounajjed a Zima se ale shodují, že důležité je zejména zodpovědné chování lidí. „Pokud mám pocit, že na mě jde rýma, chřipka, tak první odpovědnost je zůstat doma a případně vyhledat lékařskou péči, podle stavu,“ upozornil rektor Karlovy univerzity na trend, kdy lidé chodí i s obtížemi do práce.

O testování by podle Zimy zájem ze strany části veřejnosti být mohl, a to zejména kvůli rychlosti výsledků. Mounajjed se domnívá, že je potřeba testování vnímat jako občanskou povinnost. „Děláme to pro svoje děti, aby budoucnost byla lepší, abychom ekonomicky nestrádali. Pojďme to zkusit, když se nám to nepovede, tak zkusíme něco jiného, ale nemůže jenom sedět a čekat, že se to stane samo. Opravdu se to nestane, musíme se do toho všichni zapojit,“ vyzval Mounajjed.