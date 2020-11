Rouška je větší překážkou pro pedagoga než žáka, říká Hrušková z Učitelské platformy

Do Základní školy T. G. Masaryka Štětí přišli ve středu všichni žáci prvních a druhých tříd. S tím, že by někteří rodiče odmítali děti do lavic poslat, se tak nesetkala. Na zvláštním řešení je podle ní možné domluvit se v případě, že se dítě samotné nebo člen jeho rodiny nacházejí v rizikové skupině.

Pokud se však jedná pouze o obavu rodičů z nákazy dítěte, je rolí učitelů vysvětlit jim, že školní docházka je povinná. „To bychom mohli za chvíli sklouznout k tomu, že se maminka bojí pouštět dítě přes silnici, protože jej přejede auto,“ poznamenala Hrušková.

Zakotvení distanční výuky může pomoci i v době bez pandemie

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve středu vyzval vládu, aby rodinám ponechala možnost svobodně se rozhodnout, zda mají jejich potomci během pandemie chodit do škol. Výuka by měla probíhat v kombinaci prezenční a distanční formy.

Vyzýváme vládu, aby umožnila rodinám svobodně se rozhodnout, zda budou děti chodit během pandemie do školy, či pokračovat v online výuce. Větší svobodu v organizaci požadujeme i pro školy. Na otázky chceme znát odpovědi dříve, než bude Sněmovna znovu hlasovat o nouzovém stavu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 18, 2020

Podobný model ale podle Hruškové nelze zavádět plošně. „Jsou školy, které na to připravené jsou, můžou tuto službu nabídnout, byť není legislativně podložena. Jsou ale školy, kde to možné nebude,“ uvedla. Jako ředitelka se na podobnou možnost už připravovala a chystá se ji zakotvit i do školního řádu, aby mohla i v budoucnu nabídnout zapojení se do výuky například dětem, které jsou dlouhodobě nemocné.

S prezenční výukou prvních ročníků počítá ministerstvo zdravotnictví při všech stupních rizika, a to včetně toho nejvyššího. Podle Hruškové je vzdělávání těch nejmenších dětí zásadní, sama se ale nekloní k tomu, aby do školy chodily za všech okolností. „Budou mít osm nebo devět let na to, aby to dohnaly. Zdraví máme jenom jedno,“ řekla.