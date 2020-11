Peníze zabavené Koženému nepůjdou poškozeným, rozhodl nepravomocně soud

„Ve věci rozhodnuto bylo, a to tak, že žalovanému Harvardskému průmyslovému holdingu bylo uloženo souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobci Harvard Capital and Consulting investiční společnost,“ uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

O peníze se totiž přihlásila také společnost Harvard Capital and Consulting založená Viktorem Koženým. Teď po 17 letech by je právě ona měla získat.

Podle poškozených verdikt nemá logiku a chtějí se odvolat. „Přestože tam bylo velké množství důkazé, že peníze byly ukradeny, soud bez dalšího všechny důkazy odmítl,“ říká advokátka akcionářů Harvardského průmyslového holdingu Evelyna Lojdová.

„Neberte to jako neochotu, ale já bych se do toho nerad pouštěl, je to nepravomocný, zatím není nic definitivního,“ reagoval likvidátor investiční společnosti Harvard Capital and Consulting David Termer.

Společnost, která ve sporu o peníze uspěla, je podle zástupkyně poškozených stále pod vlivem Koženého. „Patří Koženého matce, která přes různé offshorové společnosti vlastní veškerý jeho majetek,“ říká advokátka akcionářů Lojdová. Sám Kožený společnost založil počátkem devadesátých let.

Viktor Kožený, který byl v nepřítomnosti odsouzený k desetiletému vězení, v minulosti připustil, že by byl ochoten nechat se vyslechnout českými policisty. Samotné vydání do Česka z Baham ale odmítá.