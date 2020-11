Viktor Kožený z Baham do USA vydán nebude

Americké úřady podezírají Koženého, že uplácel při pokusu o privatizaci ropného průmyslu v Ázerbájdžánu. V roce 2005 ho kvůli tomu dokonce zatkla bahamská policie a rok a půl strávil ve vazbě. Pak byl propuštěn na kauci a od té doby se vydání do Spojených států úspěšně bránil u bahamských soudů.

Z rozhodnutí londýnského soudu: „Předsednictvu nepřísluší posuzovat detaily případu, aby se k němu mohlo blíže vyjádřit. Soud nemá pravomoci vyhovět žádosti. Jejímu Veličenstvu doporučí, aby žádost o vydání zamítla.“

Londýnský soud byl pro Američany poslední nadějí, jak zvrátit rozhodnutí bahamské justice a soudit Koženého ve Spojených státech. Kožený nepopírá, že uplácel, tvrdí ale, že se na něj jako na cizince americké protikorupční zákony nevztahovaly. Na Bahamách žije od poloviny 90. let. Tamní premiér teď čelí nařčení opozice, že podnikatele kryje výměnou za peníze na volební kampaň.

Viktor Kožený: „Doufám, že dnešní mladí lidé nebudou muset čelit tomu, čemu jsem čelil já.“

Kožený je s verdiktem velmi spokojen

„Jsem velmi spokojen. Věřím, že toto rozhodnutí udělá jednou provždy tečku za touto kauzou,“ řekl Kožený v rozhovoru pro ČTK k verdiktu londýnského soudu. „Je to definitivní potvrzení toho, že jsem postupoval v rámci právních norem a neporušil jsem žádný zákon. Je to konec této věci a znamená to totální očištění mého jména.“ Dodal, že nemohl očekávat lepší výsledek, nicméně zalitoval, že ho celá kauza stála hodně námahy a peněz. Věří také, že jeho kauza by měla „být výstrahou pro budoucí generace“. „Doufám, že dnešní mladí lidé nebudou muset čelit tomu, čemu jsem čelil já,“ prohlásil.

„Jsem zvědavý na (britské) odůvodnění. Musím říci, že mě to překvapilo. Měl jsem za to, že vliv Spojených států bude natolik výrazný a důvody byly natolik významné, že jsem čekal, že dotyčný bude vydán,“ okomentoval dnešní verdikt ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). „Optimismus do žil nám to nenalévá. Důvody pro vydání do České republiky jsou ale jiné.“

Finančník, který doma zbohatl během kuponové privatizace, žije na Bahamách od roku 1995. O jeho vydání zatím marně usilují i české úřady, které ho stíhají pro podvody. Bahamská policie Koženého zatkla v říjnu 2005 kvůli americké žádosti o extradici. Po devatenácti měsících ve vazbě v bahamské věznici byl finančník propuštěn na kauci 300 000 dolarů. V roce 2007 bahamský soud rozhodl, že se Kožený nedopustil zločinů umožňujících vydání. Americká vláda podle soudu také zatajila některé informace v Koženého prospěch, a její žádost tak prý zneužila soudní procedury. Bahamský odvolací soud předloni v lednu toto stanovisko podpořil.

Do ázerbájdžánské operace, která měla získat podíl na privatizované ropné společnosti Socar, vložili američtí investoři prostřednictvím Koženého 350 milionů dolarů (asi 6,8 miliardy korun). Stát firmu ale neprodal a investice ztratily hodnotu. Američané o vydání finančníka velmi stáli, podle některých informací nechtěli vynést rozsudek u jiných obviněných v případu, dokud nebude znám výsledek žádosti týkající se Koženého. Trest zatím zná jen americký podnikatel Frederic Bourke, kterého americké soudy kromě jiného uznaly vinným z toho, že o korupci v zahraničí věděl. Bourke se rozsudek snaží zvrátit.