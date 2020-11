Jsme v covidu nejhorší na světě a policie by měla řešit, jestli odpovědní lidé konali včas, říká Pekarová Adamová

„Vše to, co se děje, je bolestivé pro miliony českých občanů, ale musíme zamezit dalším lidským obětem a obětem na ekonomice,“ říká předsedkyně TOP 09. Musíme se podle ní naučit s virem dlouhodobě žít. Otevírací dobu obchodů by tak naopak prodloužila, aby se daly lépe dodržovat rozestupy a další opatření.

Zásadní podle předsedkyně bude vyřešit důchodovou reformu. „Nechceme o tom jen mluvit, tak jak to dělá současná koalice už sedm let, ale my ji skutečně připravíme a prosadíme a ta zajistí, že stávající i budoucí penzisté budou mít za co žít,“ věří Pekarová Adamová. Podle ní opozice už dávno spolupracuje například nad odškodňovacím zákonem v souvislosti s epidemií koronaviru.

V pořadu se ale neřešila pouze aktuální pandemická situace. TOP 09 společně s ODS a KDU-ČSL ohlásila spolupráci ve volbách v nadcházejícím roce. „Pevně věřím, že to povede k úspěchu a jsme schopni ty volby vyhrát,“ myslí si předsedkyně TOP 09. Strany nyní vytváří společný program. „Tyto týdny jednání mě naplnily optimismem, že spolupráce jsme schopni. Vyšší cíl, že chceme zemi vyvést z krizí, kterým čelí, si žádá i kompromisů a my jsme jich schopni,“ přibližuje Pekarová Adamová.

TOP 09 by rovněž chtěla znát odpověď, jak vláda pokryje výpadek příjmů v nadcházejících státních rozpočtech způsobený mimo jiné změnou daní. „Chceme, aby lidé měli vyšší čisté výdělky, prosadili jsme to původně už od roku 2015, ale Sobotkova vláda to zrušila a nyní je na to nejméně vhodná doba,“ myslí si předsedkyně TOP 09. Do budoucna by se chtěla na návrhu daňových změn shodnout i s ODS.

Ráda by zavedla i možnost propouštění bez udání důvodu, aby se malé a střední podniky lépe vyrovnaly s aktuální pandemií. Kompenzovala by to odstupným zaměstnancům, které by dva měsíce hradil stát a jen měsíc zaměstnavatel. Chtěla by i aktualizovat zákoník práce, aby lépe vyhovoval současné turbulentní situaci.