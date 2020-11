„Pokus o útěk jsme řešili jen jednou.“ První ženská věznice v České republice zahájila provoz před dvaceti lety

V roce 1987 byl ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku dokončen areál, který následujících dvanáct let sloužil jako škola v přírodě Školského úřadu Teplice. Vězeňská služba České republiky se ale v té době potýkala s nedostatkem míst, a tak byl komplex v roce 2000 převeden do jejího užívání. Bylo však potřeba udělat ještě několik stavebních úprav.

„Záměrem zde bylo vybudovat moderní vězeňské zařízení pro odsouzené ženy. Díky celkové renovaci budov a přistavění půdních nástaveb byla navýšena ubytovací kapacita. Věznice navíc získala tolik potřebné prostory pro zaměstnávání, vzdělávání a výchovnou práci s odsouzenými a dále i prostor pro bohoslužby,“ uvádí věznice.

Po dokončení rekonstrukce do věznice 6. listopadu 2000 přijely první odsouzené. O dva roky později pak do té doby jediná ženská věznice v republice získala i další prvenství. „Věznice Světlá nad Sázavou jako jediná v České republice zajišťuje od 1. října 2002 výkon trestu matek nezletilých dětí do zpravidla tří let věku a od 1. července 2004 rovněž výkon vazby matek nezletilých dětí do jednoho roku věku dítěte,“ informuje vězeňská služba.

Ženy vyžadují jiný přístup. To platí i ve věznici, míní mluvčí trestnice ve Světlé nad Sázavou

Ačkoliv byla věznice v Česku první svého druhu, s těmi ostatními má mnoho společného. „Někdy se mluví o tom, že ženy jsou méně nebezpečné. To se však nedá takto všeobecně říci. Dokáží vyvolat konflikty, které je třeba věznicí řešit. Na jednom patře a v jednom pokoji se sejdou ženy různých sociálních a hygienických návyků i různých úrovní vzdělání a musí se sobě přizpůsobit, aby mohly navzájem fungovat,“ popisuje mluvčí Věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová.

Incidenty jsou ale méně závažné. „Pokus o útěk jsme řešili za 20 let jednou,“ dodává.

Jeden významný rozdíl tu ale je. Podle Rajdlové totiž ženy vyžadují jiný přístup než muži. Častěji se například obrací o pomoc k odborným pracovníkům, řeší rodinné situace a více komunikují. „Tím, že je mnoho z nich matkami, řešíme i kontakt s dětmi tak, aby citová vazba nebyla zpřetrhána. Jedná se nejen o návštěvy ve věznici, kdy budujeme speciální dětské koutky, aby byla dětem návštěva zpříjemněna,“ přibližuje Rajdlová.