Po příjezdu z většiny zemí bude nutná karanténa nebo test. Ministerstvo zahraničí změní cestovatelský semafor

Z mimoevropských států se může do ČR bez testů nebo karantény cestovat ze Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie. Po příletu z těchto států nebude nutná karanténa ani test na covid-19.

Karanténa a covid-test

Za středně rizikové potom považuje Česko všechny státy, kde přibylo za poslední dva týdny méně než 250 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel, případně mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta.

Cestovat do těchto zemí nebo z nich bude možné, avšak zahraniční pracovníci budou muset po příjezdu předložit negativní test. Toto pravidlo neplatí pro pendlery. Do kategorie středně rizikových států spadne od pondělí jediný ze sousedních států, a sice Německo. Dále půjde o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr.

Za státy s vysokým rizikem nákazy jsou považovány ty, kde za posledních čtrnáct dnů přibylo přes 250 nových případů covidu-19 na sto tisíc obyvatel. Půjde o většinu evropských zemí včetně Polska, Rakouska a Slovenska. Téměř všechen přeshraniční styk s nimi bude podmíněn následnou karanténou nebo podstoupením testu, po návratu bude také nutné vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Omezené cestování do blízkého zahraničí ale bude možné, protože podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) bude platit ještě jedna výjimka povolující maximálně dvanáctihodinové cesty za hranice bez dalšího omezení.

Obdobná omezení zavedly již dříve vůči Česku i Německo, Rakousko a Slovensko – k cestě do těchto tří sousedních států je potřeba až na výjimky negativní test, bez něj je nutné podstoupit karanténu. Dvanáctihodinové vyjížďky přes hranice bez testu jsou tedy vzhledem k opatření vyhlášených v zahraničí prakticky možné pouze do Polska anebo do Saska, které povoluje i cestujícím z rizikových států, mezi které Česko patří, až 24hodinový pobyt na svém území.