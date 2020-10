Lockdown jako v Izraeli je nevyhnutelný, míní šéf lékařské komory. Jinak se podle něj ekonomika zastaví samovolně

Klíčové bude podle ředitele České lékařské komory Kubka zastavit reprodukční číslo a nebezpečný koronavirový nárůst. To připustil i končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), který očekává zpřísnění opatření, pokud už v úterý nedojde k poklesu pandemických statistik v zemi.

„Jestliže tak neučiníme, budeme do Vánoc v omezeném režimu,“ řekl Prymula v Otázkách Václava Moravce. Dodal, že nouzový stav by mohl být prodloužen na začátku listopadu až o měsíc.

Milan Kubek by byl pro radikální řešení. Nevyhnutelný je podle něj lockdown, takový jaký byl v Izraeli. „Pokud to neuděláme my, ekonomika se zastaví samovolně,“ míní.