Útulkům chybí zaměstnanci, dobrovolníci i peníze. Přibývají tisíce zvířat

Letošní sezona byla pro stanici velmi náročná. „Díky tomu, že občané vycestovali do zahraničí pouze v omezené míře a navštěvovali tuzemské přírodní lokality, došlo i k většímu styku veřejnosti se zvířaty z volné přírody, což se odrazilo i v nárůstu telefonátů, řešení situací, zásahů a příjmu zvířat,“ pokračuje Cach.

„Stanice pracuje v nouzovém režimu s polovičním počtem zaměstnanců, z osmi jsou zde čtyři a budeme ještě snižovat. Omezil se svoz zvířat pouze na nezbytné či hromadné svozy. Přemlouváme nálezce s prosbou o dopravu zvířat. Aktivně jsme zapojili do spolupráce městské policie a hasiče, kteří u nás prodělali školení na odchyt a manipulaci se zvířaty. Důvodem je nedostatek financí,“ říká předseda záchranné stanice Pasíčka na Chrudimsku Josef Cach. Podle jeho slov je stanice na pokraji uzavření.

Velkým problémem je pro stanice také ztráta dobrovolníků, která se odráží v jejich nákladech. „Problém je, že jsme letos přišli o práce dobrovolníků, několik set dobrovolníků, kteří u nás odpracovali několik tisíc hodin. Jejich práci jsme museli nahradit placenými brigádníky. V celkovém součtu mi to vychází na ztrátu asi půl milionu korun,“ popisuje předseda záchranné stanice Jaroměř David Číp.

Stanice se obávají především o to, jaký bude následující rok. „V současné době nevíme, jak bude vypadat financování na příští rok, což vidíme jako větší problém. Také jsme museli přistoupit k omezenému provozu se zaměstnanci, máme kratší pracovní dobu a střídáme se. Pomáhají nám pevné finance ze Středočeského kraje, Program péče o krajinu a stabilní dárci. S ohledem na nejistou finanční situaci a nedostatek financí na začátek roku budeme muset snížit počet zaměstnanců,“ říká vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Podle Josefa Cacha by stanicím pomohlo, kdyby se mohly přihlásit do některého z programů určených pro ty, kteří mají kvůli koronaviru finanční problémy. „Jenže zde se na neziskovky vůbec nemyslí. Covid programy jsou pouze pro podnikatele a firmy, nikam se nevejdeme. Pomohlo by, kdybychom mohli čerpat příspěvky na zaměstnance nebo náhrady za ubytování, nebo kdyby ministerstvo životního prostředí dalo těmto zařízením mimořádný příspěvek,“ přiblížil.

„Chtěli jsme se přihlásit do výběrového řízení Státního fondu životního prostředí na podporu ekocenter a ekoprogramů, avšak program byl chvilku po otevření uzavřen – z důvodů vyčerpání prostředků,“ popsal situaci ve stanici Pasíčka Josef Cach.

Dotace se ztenčily, zvířat ale přibylo

Velkou podporou byly v minulosti pro stanice krajské dotace. K jejich omezení došlo před začátkem letních prázdnin. Za tu dobu přibylo dohromady ve všech 35 záchranných stanicích v Česku 11 540 zvířat, což je zhruba o 2200 více než ve stejném období v loňském roce.

Kraje se však podle koordinátorky Národní sítě záchranných stanic Zdeňky Nezmeškalové snažily od té doby poskytnout peníze alespoň jinou formou. Mimo to si Nezmeškalová velmi cení dárců, díky kterým se vybral více než milion a půl.

„Pokud byly zrušeny programy, ze kterých byly stanice financovány v jiných letech, dorovnaly to kraje financemi například z fondů hejtmanů. Na medializaci reagovala také veřejnost a od začátku dubna do konce září se podařilo jen prostřednictvím sbírky Zvíře v nouzi vybrat částku přesahující neuvěřitelných 1,5 milionu korun. Stanice také zmiňují individuální pomoc od veřejnosti – materiální, finanční, dobrovolnickou,“ uzavírá Nezmeškalová.