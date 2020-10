Nově opravený úsek dálnice D1 u Zruče nad Sázavou se musí zbrousit, beton je moc tlustý

Silničáři reklamují tu část, která je postavená z betonu. Podle nich je na některých místech až o osm milimetrů tlustší – a to v případě, že přechází do asfaltu, může způsobovat takzvané schody. Teď se bude brousit, pravděpodobně několik dalších víkendů.

„Je to něco, co nepřipustíme, neodpovídá to projektu. Ve dvou následujících týdnech, tedy mimo dopravní špičku, provedeme zbroušení,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Není jasno, kdy by měl být nový úsek průjezdný. Broušení tlustšího betonu bude pravděpodobně dokončeno během několika týdnů.