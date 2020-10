Poslanci v prvním čtení schválili zmrazení svých platů. Podle Kalouska ale měli nechat běžet automat

Kalousek Piráty obvinil z populismu. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík však upozornil, že takzvaný automat má dva roky zpoždění za ekonomickou situací země – platy ústavních činitelů se odvíjejí od průměrné mzdy v nepodnikatelském sektoru za předminulý rok vůči roku, kterého se plat týká. „Ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že se nás to týkat nebude,“ poznamenal.

Platy všech ústavních činitelů, kterých se návrh týká, by se měly napřesrok místo povinné valorizace vrátit na letošní úroveň. Základní měsíční plat poslance a senátora by tedy měl činit 90 800 korun, předsedy vlády 243 800 korun a prezident republiky by měl měsíčně brát 302 700 korun. Předkladatelé zákona argumentovali i tím, že vláda avizuje snížení daní z příjmů fyzických osob, takže čisté příjmy ústavních činitelů stejně vzrostou.