Senátní duel na Ostravsku: O křeslo v horní komoře se utkají Zdeněk Jiříček a Ondřej Šimetka

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 72 – Ostrava-město se utkají ředitel psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček (ANO) a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě a člen dozorčí rady české pobočky Lékařů bez hranic Ondřeje Šimetka (za ODS). Jiříček získal v prvním kole důvěru 21,87 procenta voličů, pro Šimetku se vyslovilo 21,68 procenta voličů. Volební účast dosáhla 34,72 procenta. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.