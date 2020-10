Senátní duel na Kolínsku: O křeslo v horní komoře se utkají Pavel Kárník a Igor Karen

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 42 – Kolín se utkají ředitel knihovny Pavel Kárník (za STAN) a lékař Igor Karen (ANO). Kárník do druhého kola postoupil s 20,05 procenta hlasů, Karen pak s 14,81 procenta hlasů. K volbám přišlo 39,25 procenta voličů. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.