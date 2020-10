V Uherském Hradišti vyzve v druhém kole dosavadního senátora Valentu starosta Starého Města Bazala

Současný senátor a spoluzakladatel holdingu Synot Ivo Valenta (nestr. za Stranu soukromníků ČR) a starosta Starého Města Josef Bazala (KDU-ČSL), které voliči na Uherskohradišťsku poslali do druhého kola senátních voleb, v něm věří v úspěch. Vzájemně se ale považují za velmi těžké soupeře. V prvním kole mezi nimi byl pouze těsný rozdíl.

Čtyřiašedesátiletý Valenta považuje vítězství v prvním kole za dobrý základ pro druhé kolo, Bazala podle něj ale nebude jednoduchým protivníkem. „Samozřejmě mám radost, že jsem dostal důvěru. Je dobře, že volby probíhají v klimatu, kdy každý bojoval za sebe a nikdo na sebe neházel nějakou špínu nebo pomluvy. To musím ocenit. Bude to dobrý soupeř, já ale mám rád výzvy a rád se poperu o to, abych obhájil mandát. Cením si hlavně toho, že mě podrželo Uherské Hradiště, protože tam jsem jasně vyhrál,“ řekl Valenta.

Ve vítězství ve druhém kole věří i šedesátiletý Bazala. „Začínáme od nuly. Podpory, která se mi dostala, si nesmírně vážím. Naděje tady je velká. Souboj, který budu podstupovat, se dá hrát a vyhrát. Politologové před volbami říkali, že pan Valenta by měl být jasný vítěz, a nakonec rozdíl moc velký není. Podstatné bude, aby lidé přišli k volbám. V každém případě patří poděkování voličům, že mi dali tolik hlasů, a lidem, kteří mi pomáhali. Cítil jsem i velkou podporu od mých kolegů starostů,“ uvedl Bazala.

Oba kandidáti zřejmě před druhým kolem osloví s žádostí o podporu některé z neúspěšných konkurentů z kola prvního. „Předpokládám, že někteří mi podporu dají. Je trošku paradoxní, že jsem členem klubu ODS v Senátu a ODS tady nasadila vlastního chlapa. Tím, že Petr (Sládek) neuspěl, by logicky podpora mohla přijít,“ uvedl Valenta. „Budu chtít oslovit některé své kolegy, jestli budou ochotní mi dát podporu,“ řekl Bazala, který v senátních volbách kandiduje s podporou STAN a TOP 09.

V senátním obvodu číslo 81, který zahrnuje jižní část okresu Uherské Hradiště a východní část okresu Hodonín, se o mandát senátora ucházelo pět zájemců. Kromě Valenty s Bazalou to byli ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek (za ODS), bývalý poslanec Antonín Seďa (ČSSD) a živnostnice Jarmila Blažková (SPD).

Valenta zvítězil i v roce 2014. Ve druhém kole získal 54,17 procenta hlasů. Druhý skončil Pavel Botek (KDU-ČSL). Voleb se tehdy zúčastnilo deset kandidátů.