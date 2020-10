V Praze 5 byl vyrovnaný souboj Žantovského a Lásky, oba postupují do finále

„Těší mě, že jsme postoupili do druhého kola. Kandidovat v obvodu, kde kandiduje současný senátor, není nikdy jednoduché a my jsme věděli, že to nebude lehké, a připravili jsme se na to a zatím se nám daří,“ komentoval svůj volební úspěch Michael Žantovský (nestraník za TOP 09 s podporou ODS a STAN).

Na senátora přitom nekandiduje poprvé. V Senátu usedl už v roce 1996. První politické zkušenosti získal v roce 1989 jako blízký spolupracovník Václava Havla. Po zvolení Havla prezidentem se stal jeho mluvčím a poradcem. Později pracoval jako velvyslanec v USA, také pět let na postu ambasadora v Izraeli a následně i Velké Británii, kde působil do roku 2015. V současnosti je ředitelem Knihovny Václava Havla v Praze.

Politicky aktivním byl v minulosti i jeho protikandidát Václav Láska (SEN 21). V mládí pracoval u policie, kde se vypracoval na vyšetřovatele hospodářské kriminality. Zabýval se například tunelováním Harvardských fondů. Později vystudoval práva a advokacii, které se věnuje i v současnosti. Do roku 2011 byl mimo jiné členem správní rady Transparency International.

Finále s Žantovským se Láska neobává. „Gratuluju panu Michaelu Žantovskému k postupu do druhého kola. Těším se na férový souboj, na jehož konci bude mít Praha 5, 13 a Řeporyje výborného senátora,“ uvedl současný člen horní komory na sociálních sítích.

Kromě postupující dvojice bojoval o hlasy voličů i exministr zdravotnictví a šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD, společný kandidát s ANO), který se ziskem 13,49 procenta hlasů skončil třetí.

Počet kandidátů byl letos oproti minulým volbám do Senátu nižší, kandidaturu oznámilo jen sedm zájemců. Kromě dosud zmíněných bojovali o hlasy voličů také podnikatel Jan M. Kubín (Cesta odpovědné společnosti), specialista v oboru umělé inteligence Milan Wünsche (SPD), redaktor Haló novin a fotograf Roman Blaško (KSČM) a vysokoškolský pedagog Mansoor Maitah (Trikolóra).

Praha 5: někdejší bašta občanských demokratů

Historicky prvním senátorem za Prahu 5 byl v roce 1996 zvolen Michael Žantovský, tehdy pod hlavičkou ODA. Vystřídal ho Miroslav Škaloud za ODS, dlouholetý zastupitel a starosta na Praze 5, který ve funkci strávil dvě volební období. Změnu přinesl v roce 2014 bývalý policista a advokát Václav Láska, tehdy kandidát KDU-ČSL a Zelených, který svou funkci letos obhajuje.