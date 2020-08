Soudit se s dodavateli respirátorů má smysl, jen pokud je dobře napsaná smlouva, varuje rozhodce mezinárodních arbitráží

„Pokud tak neučinil a není tam určeno právo ani sudiště, tak by se mohlo stát, že český stát se bude soudit podle čínského práva v čínském jazyce v Číně,“ shrnul. To považuje za tak nevýhodné, že by považoval za nejlepší do sporu se vůbec nepouštět. „Asi bych řekl: Chyba se stala. Snad ani nehledejme, kdo to zavinil – to se mu musely klepat ruce, když byla krizová situace – ale udělejme opatření, abychom to nedělali pokaždé,“ doporučil Maisner.

Pokud by došlo na mezinárodní arbitráž, půjde podle advokáta nejspíše o roky

„Za své praxe už jsem viděl lecjaké smlouvy, které uzavíral stát, tak mám určité pochybnosti,“ připustil. Zkušenosti vedou advokáta k „důvodnému podezření“, že spíše než k sepisování komplexní smlouvy s potřebnými náležitostmi, které se týkají způsobu řešení sporů mezi dodvavatelem a zákazníkem, postupovali úředníci podstatně jednodušší cestou.

„Klidně to mohlo vypadat tak, že to někdo objednal e-mailem, sjednali si cenu, dostali fakturu, uhradili částku a potom čekali, co přijde,“ míní.

I kdyby se ukázalo, že se stát na spory se svými dodavateli připravil a ve smlouvě je vše řádně ošetřeno, nebylo by řešení sporu rychlé. Pokud by například došlo na mezinárodní arbitráž, půjde nejspíše o roky. A nebude to ani levné. „Právníci, kteří se pohybují na mezinárodní scéně u mezinárodních arbitráží, nejsou nejlevnější. K tomu si připočtěte analýzy, poplatek. Není to úplně levný koníček,“ uzavřel rozhodce.