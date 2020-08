Střelec z ostravské nemocnice si vybral čekárnu s největším počtem lidí. Plánoval „rozšířenou sebevraždu“

„Kdyby se mu nezasekávala zbraň, jistě by počet obětí byl větší. Sám by se zastřelil také na místě,“ poznamenal Kužel.

Muž byl příčetný

Podle ostravského krajského státního zástupce Davida Bartoše prodělal dvaačtyřicetiletý muž v minulosti úraz, jenž ho vedl k tomu, aby se více zajímal o svoje zdraví. „Nabyl dojmu, že trpí nevyléčitelnou nemocí. Lékaři ale nepotvrdili, že by byl fyzicky nemocný,“ řekl Bartoš. Podle soudních znalců netrpěl muž ani psychickou nemocí, která by způsobovala nepříčetnost, kvůli které by nevěděl, co dělá.

Myšlenka na takzvanou rozšířenou sebevraždu v útočníkovi podle žalobce i policie uzrávala delší dobu. Na čin se připravoval několik dnů až týdnů. „Nechtěl ze světa odejít jen tak, chtěl po sobě zanechat nějaký odkaz, aby nebyl jedním z řady nevyléčitelně nemocných, kteří se zabili. Pořídil si zbraň a vybral si nemocnici. Žádný konkrétní den si nestanovil, jeho rozhodnutí zkrátka dozrálo,“ vysvětlil státní zástupce.

Vzhledem k tomu, že pachatel zemřel, policie případ odložila, stále ale pátrá po původu zbraně. „Pokračujeme v šetření, kde muž zbraň vzal,“ povrdil Tomáš Kužel. Nemocnice po tragédii zvýšila bezpečnostní opatření. Oplotila celý areál, zvýšila počet bran a posílila ostrahu areálu.