Epidemiolog Maďar končí jako poradce ministra. Zákeřné podpásové útoky nemám zapotřebí, říká

Maďar měl výhrady vůči opatřením, o kterých minulé pondělí rozhodla Rada vlády pro zdravotní rizika. Jejím členem epidemiolog není. Konkrétně dle svých slov upozornil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že roušky ve společných prostorách škol jsou v rozporu s odborným stanoviskem pracovní skupiny.

„On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já. Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám,“ konstatuje Maďar.

Maďar: Byla to ode mě oběť, podpásové útoky nemám zapotřebí

Epidemiolog se neúčastnil čtvrteční schůzky premiéra Andreje Babiše (ANO) s ministrem zdravotnictví kvůli plánované dovolené. „Ve středu odpoledne mi psal ministr Vojtěch o narychlo svolaném čtvrtečním setkání s premiérem. Prý je naštvaný kvůli negativním reakcím na roušky. Odpověděl jsem, že jsem na dovolené mimo Českou republiku a nestihnu se vrátit, ale že věřím, že předložená opatření zvládnou obhájit i bez mé přítomnosti,“ popisuje epidemiolog.

„Kolegům ze skupiny jsem popřál před náročným podzimem hodně zdaru a tím to pro mě skončilo. Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,“ doplňuje.

Premiér Maďarovi vyčítal, že jeho skupina téměř nespolupracuje s poradním orgánem vlády. „Ano, je pravda, že kritika ze strany premiéra na pana Maďara padla. Vadilo mu, že činnost jeho skupiny není více propojená s centrálním řídícím týmem,“ sdělil už minulý týden serveru Seznam zprávy epidemiolog a člen Maďarova týmu Roman Chlíbek.

I tuto kritiku ale končící epidemiolog odmítá: „Jako vedoucí pracovní skupiny jsem od ministra nikdy žádost o těsnější spolupráci či pravidelné schůzky s celým CŘT (Centrální řídící tým) nedostal, to bylo od začátku nastavené přes kolegy z ministerstva. Osobně jsem to tak považoval za dostatečné, kolegové se pravidelně setkávali, data od CŘT jsme dostávali a jako odborná poradní skupina ministra zdravotnictví je zohledňovali při svém rozhodování.“