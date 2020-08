Roušky jsou účinnější, než se myslelo. A to i ve veřejné dopravě

Polsko (gov.pl)

Pět měsíců už nosí roušky cestující ve veřejné dopravě v Polsku. Vláda ve Varšavě je nařídila v polovině dubna až do odvolání a zatím nic nenaznačuje, že by na tom chtěla něco měnit. Vláda nikdy nařízení nezrušila ani nezmírnila, cestující ho ale ne vždy dodržují. Zakryté dýchací cesty by měli mít i lidé jedoucí v osobním autě, pokud nepatří do jedné domácnosti.