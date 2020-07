Sázíme budoucnost. Díky programu roste už osm tisíc nových stromů, lidé založili i sad a obnovili alej

Dotační program podpořil například vznik lučního sadu v Opavě. V obci Klapý na Ústecku obnovili historickou hrušňovou alej a město Most zase vysázelo padesát dubů v parku Šibeník. „V realizaci je zhruba dalších 400 projektů,“ dodala mluvčí SFŽP.

V sadu, kde vysázeli staré odrůdy ovocných stromů, vedle sebe hospodaří sadaři a děti ze Základní školy Labyrint Lhota v rámci projektu Jedlý les.

„Chtěli jsme vybudovat místo, kde se mohou setkávat lidé z města i vesnice napříč generacemi. Cítíme, že pro krajinu nejsou důležité jen samotné výsadby, ale také vztah lidí k místu, nově vysazeným stromům a chuť o ně pečovat,“ přiblížila Rybářová důvod vzniku projektu. Dodala, že aktuálně budují vodní vrt, na který napojí ekologicky šetrné větrné čerpadlo, a na jaře 2021 chystají vznik bylinné zahrady a výsadbu ovocných keřů.

Sázíme budoucnost

Dotační program, který funguje od loňského října, má za cíl zejména navracet stromy do měst a obcí. Jejich výsadbou se žadatelé o dotaci zapojí do celostátní iniciativy Sázíme budoucnost. Do programu se může registrovat každý. Například školy, firmy, obce, spolky i jednotlivci.

„Jediné zásadní kritérium, které musí žadatel splnit, je prokázat legitimní vztah k místu výsadby,“ upřesnil ředitel SFŽP Petr Valdman. Ministerstvo na program vyčlenilo sto milionů korun. O dotace na sázení stromů mohou lidé žádat do konce srpna.