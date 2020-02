Lesníci chtějí přitáhnout veřejnost k sázení stromů. Státní podnik spouští mobilní aplikaci

Na konkrétní dny se lidé budou moct hlásit přes aplikaci „Klub nového lesa“. Ta už nyní funguje pro operační systém Android, verzi pro iOS spustí LČR příští týden. „Je to komfortní pro lidi i pro nás. Lidi kouknou do mobilu a budou vědět, kde v jejich okolí sázení plánujeme, a přihlásí se na nějaké datum. My tak budeme vědět, kolik lidí přijde, abychom pro ně měli přichystané všechno náčiní i sazenice,“ vysvětlil Zajíček.

Podle něj tak Češi v roce 2020 vysází několik milionů především listnatých stromů.

Procházka lesem ve virtuální realitě

O projektu budou LČR informovat i na více než stovce kulturních a sportovních událostí. „V průběhu roku budeme mít na spoustě akcí stan a budeme s týmem odborníků odpovídat na otázky veřejnosti a vysvětlovat, proč ten takzvaný nový les sázíme,“ sdělil Zajíček. Podle něj jde o způsob reakce na změny klimatu.

Akci budou propagovat i moderní technologie. „Na stánku budeme mít novinku, a tou je virtuální realita. Lidi si nasadí brýle a prohlédnou si, jak bude vypadat ten les, co sázejí, třeba za dvacet let,“ dodal Zajíček.

Na loňský „Den za obnovu lesa“ dorazilo 19. října téměř 31 tisíc účastníků, kteří během jednoho dne vysadili 162 tisíc sazenic podle konceptu takzvaného nového lesa. Tím je podle LČR druhově pestrý les, který je sázen tak, aby poskytoval úkryt a potravu drobným živočichům, zajistil potřebné mikroklima pro kořeny vyšších stromů či pomáhal zadržovat dešťovou vodu co nejdéle v porostu.