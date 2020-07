Díky mírnějšímu průběhu i chytré karanténě už nemusí být opatření proti covidu tak brutální, tvrdí Prymulův nástupce Šedo

„Když si uvědomíme, kolik nemocných v první vlně bylo hospitalizováno, jak měla ta nemoc těžké průběhy a jak situace vypadá dnes. Máme pro to různá hypotetická vysvětlení, ale z tohoto hlediska je situace příznivější, tudíž dává možnost pro větší benevolenci než v situaci, kdy jsme opravdu nevěděli, co se na nás valí, nevěděli jsme, kolik je bezpříznakových nosičů,“ ozřejmil.

Po jeho příchodu ale zřejmě nenastane žádná velká změna stávajícího kurzu v boji s koronavirem. Vůči stávajícímu postupu úřadů není kritický a vývoj s počtem nakažených nepovažuje za překvapivý. „Očekávalo se, že po rozvolnění opatření dojde k dalšímu šíření. Mohli jsme to očekávat nejenom proto, že to tuší epidemiologové, ale proto, že je to stejné v celém světě, ve všech státech kolem nás,“ podotkl končící děkan 1. lékařské fakulty.

Problémy na hygienických stanicích jsou odkazem mnoha vlád

Ke kritikům tohoto systému se neřadí. „Racionální podklad funguje,“ zdůraznil. Připustil, že problém může být například v rychlosti trasování nákazy na hygienických stanicích. To ale považuje za výsledek dlouhodobého vládnutí různých politických stran. „Hygienická služba celou dobu strádala. Bylo by nefér říct, že to pokazil někdo teď,“ poznamenal Aleksi Šedo.

Rezervy ale vidí i na straně občanů. Ti se podle děkana nezapojili do systémů, které jsou na chytrou karanténu navázány. „Je strašně málo lidí, kteří jsou v systému registrováni. Tím pádem je výtěžnost inteligentní karantény strašně nízká – zcela logicky,“ řekl. Bylo by proto podle něj třeba chytrou karanténu lépe propagovat a ozřejmit, jak přesně funguje. „Kdyby to lidé věděli, brali by to méně jako pronásledování Velkým bratrem,“ věří.