Levnější potraviny i drogerie. Zájem o nákupy v sousedních státech opět roste

Podle vládních ekonomů se největší evropské hospodářství v letošním roce propadne o víc než šest procent, nejvíc od druhé světové války. Dočasné snížení DPH je součást obřího balíku opatření spolkové vlády, která mají ekonomiku oživit. Platit bude až do konce letošního roku.

Ne všude ale snížení DPH znamená snížení cen pro spotřebitele. Výhodné je i podle některých prodejců. Ti takto ušetřené peníze využívají například k nákupu ochranných prostředků.

Česká vláda stejná opatření nechystá. Podle ní by plošné snížení DPH znamenalo propad příjmů v řádu desítek miliard korun. „Pokud by ty peníze zůstaly lidem, tak samozřejmě by to znamenalo jakousi vyšší míru zadlužení – ale nezůstaly by lidem. Takže my bychom udělali takovouhle díru v rozpočtu, abychom podpořili řetězce, a to mi nedává smysl,“ argumentuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Za levnějšími nákupy i do Rakouska

Podobně jako v Německu už kvůli krizi dočasně snížilo DPH i sousední Rakousko. Také tam jezdí někteří Češi nakupovat, a to například do hornorakouského Freistadtu. „ Ano, hodně lidí z Čech k nám do města jezdí nakupovat,“ potvrzuje tamní prodavačka Andrea Schwarzbauerová. Hlavně o víkendu se počet českých a rakouských značek na parkovištích skoro vyrovná.

Potvrzuje to Jaroslav Řádek, který v Rakousku pracuje a nakupuje tam prakticky všechno. „Koupím francouzské párky u nás, francouzské párky tady, u nás je to samá sója, hned se při vaření rozsypou,“ říká.

Rakousko nicméně od pátku zpřísnilo opatření proti koronaviru. Do supermarketů nebo obchodů nařidilo povinné roušky.