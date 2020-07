Zaorálek spojuje odvolání šéfa Národní knihovny s problémy kolem miliardových zakázek. Ministr lže, řekl Kocanda

přehrát video Události, komentáře: Kocanda ohledně svého odvolání Zdroj: ČT24

Před rokem se v Česku odehrával vleklý spor mezi vládou a Hradem o obsazení ministerstva kultury. Do jeho čela se nakonec postavil Lubomír Zaorálek, který nyní hovoří o tom, že se za jeho předchůdců děly v resortu věci, které se mu nelíbí. Hovoří o manipulování s veřejnými zakázkami a také vypisování zakázek na nepotřebnosti. K nim řadí i e-knihovnu Národní knihovny. „Samozřejmě potřebujeme digitalizovat, potřebujeme IT projekty, ale jde o to, aby se IT projekty dělaly na skutečné potřeby, aby to bylo to, co knihovna potřebuje. A tady vznikaly projekty, ve kterých jste se těžko dobírali toho, k čemu vlastně mají sloužit,“ řekl ministr kultury ke konci dosavadního šéfa Národní knihovny Martina Kocandy.

Sám Kocanda po svém odvolání upozornil, že ministrem kritizovanou zakázku na e-knihovnu nepodepsal. Podle Zaorálka to ale bylo pochopitelné vzhledem k tomu, jak předtím projekt zhodnotila garanční rada, kterou ministr zřídil. „Garanční rada jednala o e-knihovně za jeho přítomnosti a přítomnosti jeho náměstka. Potom se konala debata a hlasování, kde garanční rada jednoznačně doporučila nepodepisovat a projekt zastavit. Potom panu řediteli de facto nezbývalo nic jiného, protože si nedovedu představit, že by to potom, co vyslechl, podepsal,“ podotkl služebně nejmladší člen současné vlády. Kolem e-knihovny se podle Zaorálka pohybovali lidé, „kteří se podíleli na manipulování zakázek ministerstva kultury“. Zdůraznil, že podal trestní oznámení a policie se nyní zabývá zakázkami zhruba za 1,2 miliardy korun.

přehrát video Lubomír Zaorálek v Interview ČT24: Lidi na ministerstvu zajímaly stavební a IT zakázky, kultura nikoli

Mí předchůdci měli větší zájem o stavební tendry než o kulturu, říká Zaorálek Údajné manipulace popsal Lubomír Zaorálek jako napojení úředníků na firmy, které měly o zakázky zájem. Zdůraznil přitom, že vychází z veřejně dostupných zdrojů. „Novináři mají k dispozici odposlechy. Ty říkají, že došlo k tomu, že zakázky byly vypisovány takovým způsobem, že firmy, které o to měly zájem, si dopředu psaly u úředníků formu zadání,“ řekl ministr kultury. Zároveň jmenoval podnikatele Jaroslav Kříže, v jehož hotelu podle Zaorálka mělo výjezdní zasedání Kocandovo vedení Národní knihovny. „Je to významná postava, o které víme z veřejných zdrojů, že se podílela na manipulaci veřejnými zakázkami. Byl to ten, který byl spojením mezi firmou Huawei, úředníky ministerstva kultury, a dokonce, když čtu ve veřejných zdrojích, tak si najal gorily na to, aby přinutil některé, aby jednali podle jeho představ,“ charakterizoval Kříže.