Čekání na evropský audit zemědělských dotací se protáhne. Brusel žádá další podklady

Nové podklady mají pomoci vyjasnit pochybnosti kolem vyplácení zemědělských dotací a nejspíše i kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). „Po bilaterálním jednání v Bruselu, které proběhlo 28. 1., byla Česká republika v rámci zápisu z tohoto jednání, jehož česká verze byla doručena dne 10. 3. 2020, vyzvána k doložení dalších podkladů. Tyto podklady byly doručeny Evropské komisi 8. 5. 2020. Následně dne 6. 7. 2020 požádala Evropská komise o zaslání dodatečných podkladů,“ vysvětlil na dotaz ČT mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Dokumenty navazují na lednové jednání, kterého se zúčastnili zástupci Evropské komise a českého ministerstva zemědělství. Dle zveřejněných závěrů Komise souhlasila s proplacením většiny projektů pro holding Agrofert. Pochybnosti zůstaly u jednoho projektu v hodnotě 1,6 milionu korun. Přesto má Česko dodat další písemnosti, a to do dvou měsíců.

Žádost komise o poskytnutí dalších dokumentů není ničím neobvyklým. Pro Česko to ale znamená prodloužení celého řízení. Jak dříve upozornil server iRozhlas.cz, od předání podkladů začíná běžet nová šestiměsíční lhůta, kterou mají unijní úředníci na zpracování finální zprávy. Původně měla být zpráva hotová do letošního podzimu. S největší pravděpodobností se ale čas, který bude mít Evropská komise na finální stanovisko, prodlouží až do roku 2021.

Dosud jsou známé jen předběžné závěry auditorů. Od loňského června na jejich základě Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) neproplácel dotace Agrofertu, nárokované od února 2017. Loni v listopadu ale fond oznámil, že uvolní dotace za období od února 2017 (tehdy Babiš převedl firmu do svěřenských fondů), do srpna 2018, kdy začalo v Evropě platit přísnější nařízení o střetu zájmů. Schválila to i Evropská komise.