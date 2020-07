Červená i pro Bulharsko? Zatím ne, ale nárůst počtu případů sledujeme, ujistil Vojtěch

Ministr Vojtěch se o víkendu zmínil o několika lidech, kteří se ze zahraniční dovolené vrátili nakažení covidem-19. Česko o víkendu omezilo cestování do Srbska a Černé Hory, kdo se odtud vrátí, musí na dva týdny do karantény nebo předložit negativní test na koronavirus, shodné opatření platí i při cestování do Švédska. Mohly by ale přibýt i další země označené na cestovním semaforu jinou než zelenou barvou. „Je pravdou, že v některých státech počet nakažených na sto tisíc obyvatel stoupá. Je to například Bulharsko. Ale zatím nechceme tyto země dávat do červené nebo oranžové zóny. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v následujícím týdnu,“ uvedl Vojtěch.

Upřesnil, že pro zařazení státu na žlutý seznam – což by ještě neznamenalo omezení pro české turisty při návratu, nýbrž jen pro ty, kdo by naopak přicestovali z Bulharska do Česka – je předpokladem překročení podílu šestnácti nemocných na sto tisíc obyvatel za posledních čtrnáct dní. „Ty země kromě Srbska a Černé Hory zatím nepřekračují. My bychom mohli udělat i preventivní opatření, ale nechceme touto cestou jít,“ dodal Vojtěch. Kritéria obdobných cestovatelských semaforů se v různých zemích liší. Krátkodobě zařadilo na svůj žlutý seznam Českou republiku Slovinsko, když poměr nakažených v tuzemsku překročil deset na sto tisíc obyvatel. Obdobně se zachovalo i Lotyšsko a Estonsko. Lublaň později své rozhodnutí přehodnotila a negativní testy vyžaduje pouze od těch, kdo přijíždějí z Moravskoslezského kraje.