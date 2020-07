Poslanci budou jednat o zdražování cigaret, řešit by mohli i normu o evidenci skutečných majitelů

Zákon o prověřování zahraničních investic by měl zabránit tomu, aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční investoři. Předloha vychází z evropského nařízení a v nejzazším případě počítá i s možností zákazu investice nebo s jejím zpětným zrušením.

Daňová předloha předpokládá mimo jiné zdražování cigaret zvyšováním spotřební daně a zavedení peněžitého stravenkového paušálu jako alternativy ke stravenkám a podnikovému stravování. Obcím by umožnila stanovit místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce.

Předloha o skutečných majitelích může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Byl by považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za majitele samotného holdingu.

ČSSD i opozice chtějí výjimku pro svěřenské fondy odstranit

Vládní ČSSD se bude podobně jako opoziční strany snažit, aby ve sněmovně ze zákona o skutečných majitelích zmizela výjimka, která podle kritiků nahrává premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů, uvedl před jednáním šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Výjimku pro svěřenské fondy, které kvůli zákonu o střetu zájmů využil Babiš pro uložení Agrofertu, dnes kritizovala i řada opozičních stran. Už dříve přišly s pozměňovacími návrhy na její odstranění.

Podle kritiků Babišovi ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Vláda novelu schválila 1. června hlasy ANO. Ministři za ČSSD se hlasování zdrželi, protože výjimka pro svěřenské fondy podle nich překračuje rámec příslušné evropské směrnice.

Chvojka v úterý uvedl, že názor ČSSD je jasný. „Ten návrh, který přišel z vlády, nepodporujeme. Budeme se snažit, aby v rámci projednávání, předpokládám, že na ústavněprávním výboru, dostál změn, aby ta výjimka vypadla a nikdo neměl dojem, že se tam udělaly změny, aby díky nim byl v komfortní situaci premiér Babiš,“ řekl.

Starostové a nezávislí (STAN) v červnu představili pozměňovací návrhy, které by výjimku vypustily, ale také například rozšířily množství informací dostupných v ministerské evidenci. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes uvedla, že začlenění výjimky vládou do předpisu je jedním z příkladů, kdy se Babišův střet zájmů projevuje v praxi. „Přečetla jsem si evropskou směrnici, tam varianta, že by pro svěřenské fondy měly platit jiné podmínky, není,“ řekla.

Na to upozornil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Vláda do zákona podle něj vnesla prvek nad rámec implementace evropské legislativy. „Budeme se snažit s ostatními opozičními stranami pozměňujícími návrhy upravit nastavení tak, aby bylo naprosto zřejmé, že nemůže být obcházen institut, pro který zákon vzniká, aby bylo jasné, kdo je majitelem,“ řekl.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost. Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš ve střetu zájmů je. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.