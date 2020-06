Děti se ve školách často učí příliš, míní expert. Omezení gymnázií podle něj pomůže zmenšit nerovnosti

„Ten objem učiva na základních i středních školách je opravdu vysoký a je potřeba větších než pouze kosmetických změn,“ uvedl Veselý. „Musíme podrobit revizi především školní vzdělávací programy,“ dodal.

Zmenšení objemu učiva podle Veselého neznamená, že by se toho žáci a studenti naučili méně: „To, že se snažíme žákům a studentům předat velké penzum informací a poznatků, neznamená, že oni je vstřebají. My víme z různých poznatků a z různých výzkumů, že samotný počet informací neznamená, že je jsou schopni aplikovat na reálné problémy, takže to je naším záměrem – aby žáci skutečně měli prostor procvičit si ty poznatky třeba během výuky. A také, aby měli prostor pro jistou individualizaci výuky.“

Veselý také uvedl, že by školy měly mít velkou míru autonomie, nejednalo by se tak o radikální změnu pro všechny typy škol. „Já si myslím, že jde o to, aby to bylo přijato zespoda. Myslím, že v první řadě to musí vstřebat učitelé, veřejnost, rodiče a žáci. A takové nějaké vynucené změny shora, to se nám příliš neosvědčilo,“ vysvětlil.

„Školy doteď neměly jistotu, pokud budou učit méně, pokud se budou zaměřovat na to podstatné, že nebudou nějakým způsobem sankcionovány třeba ze strany České školní inspekce, strany státu, strany rodičů. Ta strategie vlastně poprvé říká – ano, je to správně,“ doplnil.

Veselý: Na víceletá gymnázia děti nenastupují díky přirozenému nadání

Ministr školství Robert Plaga (ANO) na tiskové konferenci, kde strategii školství do roku 2030 představil, řekl, že by se do budoucna měly snížit kapacity víceletých gymnázií a naopak zlepšit kvalita výuky na druhém stupni základních škol.

Podle Veselého je hlavním argumentem pro tento krok zlepšení přístupu ke vzdělání: „Velkým problémem České republiky jsou vzdělanostní nerovnosti. A musíme říci, že v těch 11 letech, když děti odcházejí na víceletá gymnázia, tak jestli nastoupí či nenastoupí, nerozhoduje tolik jejich přirozené nadání, ale především jejich rodinné zázemí. To, jestli rodiče podporují, aby se ucházely o to víceleté gymnázium.“ Snížením kapacit gymnázií by tak podle něj mělo dojít k větší spravedlnosti v systému.