Vláda by měla znovu požádat o důvěru, myslí si Němcová. Podle Zaorálka stačí hlasování o rozpočtu

Pod údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše dle nejnovějšího usnesení Evropského parlamentu se skrývá nejenom zpochybnění nezávislého výkonu funkce českého premiéra. Rezoluce přijatá drtivou většinou europoslanců napříč frakcemi také vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci ke střetu zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém k jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.

Pro ministra kultury Lubomíra Zaorálka nebyla rezoluce příliš veselým čtením, uvědomil si prý při něm, jak netransparentní celý proces dotací je. Dle něj má výbor, který se dotacemi zabývá, jen omezený způsob se v procesu vyznat. „Je to výzva k Evropské radě a Komisi, aby se stanovily nové normy pro rozdělování dotací. Jsou tam úkoly pro členské státy, pro Českou republiku,“ řekl Zaorálek s tím, že nejrychlejší odpověď na to, jak je to se střetem zájmů, musí dát Evropský soud.

Premiérovi by vytkl, že neměl české europoslance hrubě napadat. „Můžeme být s lecčím nespokojeni, ale nevyřešíme nic tím, že se budeme napadat,“ řekl. Přestože trvá na tom, že způsob přidělování dotací je netransparentní, české úřady se ze zprávy mohou podle něj něčemu přiučit.

Zaorálek: Odchod Babiše by znamenal pohromu

Kdyby premiér odešel z politiky, jak navrhuje usnesení, tak by dle Zaorálka došlo k rozpadu vlády, což nazval pohromou. „My potřebujeme, aby v této krizi vláda dělala to, co má. To nejhorší nás asi teprve čeká. V této chvíli naše země potřebuje stabilitu. Nechci říct, abychom od toho utekli. Sociální demokracie do toho šla, že tato situace není standardní, na to nebyla připravená asi ani Evropská unie,“ popsal. Je pro něj politicky naprosto nepředstavitelné, aby došlo k předčasným volbám a sestavování nové vlády v současné situaci.

Miroslava Němcová v debatě uznala, že v usnesení jsou výzvy obecného typu, přesto jí zaměření na Českou republiku připadá v dokumentu jednoznačné. Dle ní bylo od roku 2013 jasné, že je Andrej Babiš v obrovském střetu zájmů. Myslí si, že jde o ohromnou ostudu České republiky, při níž premiér jen opakuje svou agresivní rétoriku, které si všiml už i zahraniční tisk. Vláda by dle poslankyně měla znovu požádat sněmovnu o důvěru.

Zdeněk Štefek s poslankyní nesouhlasil a myslí si, že „špinavé prádlo si máme prát doma“. Dle něj nejde o závazný dokument, o vině by měl rozhodnout soud. Určitě by se dokumentem však měla vláda zabývat, priority se změnily. Vláda by měla nejenom řešit akutní problémy dneška, ale také plán, jak nastartovat ekonomiku, míní Štefek.

Komunisté jsou s vládou spokojeni

Sněmovna se v úterý sejde, aby letos již potřetí zvýšila schodek státního rozpočtu. Z původních 40 miliard korun ho kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru vláda nejprve navrhla zvýšit na 200 miliard, poté na 300 miliard a nyní na 500 miliard korun. KSČM prohlásila, že nový schodek podpoří.

Na otázku, proč komunisté jako „strana pracujícího lidu“ hájí miliardáře, Štefek odpověděl, že on ani strana žádného miliardáře nechrání. Vládu prý podporují jen na základě programových priorit. Jsou spokojeni, že vláda plní komunistický program. Poslankyni Němcové to přijde velice znepokojující. „Z toho mně běhá mráz po zádech. Hnutí ANO přijímá jakékoliv nápady, jakékoliv podmínky, jen aby si udrželo moc,“ prohlásila.

Dle Zaorálka bude mít hlasování o rozpočtu v podstatě stejnou váhu jako vyslovení důvěry vládě. Kabinet bez rozpočtu nemůže fungovat, když schodek neprojde, měla by vláda prohlásit, že nemá mandát vládnout. „Kdybychom se nedokázali dohodnout na tom rozpočtu, tak bychom znovu šli cestou úspor jako před deseti lety, museli bychom utahovat opasky a recesi bychom ještě zhoršili. Nesmíme opakovat chyby minulosti,“ vyzval.

Více peněz do kultury

Hosté pořadu se v druhé části debaty přesunuli k tématu kultury a dopadů krize na tento sektor. Ministr kultury Zaorálek při té příležitosti oznámil, že spolu s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO) předloží v pondělí vládě program podpory podnikatelským subjektům v oblasti kultury a kreativních průmyslů. Program ve výši jedné miliardy korun by měl být další podporou kultury po koronavirové krizi a směřovat na ty, kteří nedosáhli na již dříve schválené programy podpory.