ŽIVĚ: Sněmovna jedná o komisi pro hybridní hrozby a zrušení daně z nabytí

Vláda chce spolu se zrušením daně z nabytí zrušit i možnost odečítat si úroky z hypotéky od základu daně. Některým poslancům se to ale nelíbí a chtějí tuto daňovou výhodu zachovat.

Sněmovna by se v úterý mohla zabývat i protikrizovými zákony, které jí vrátil senát. Je to hlavně daňový balíček, který kromě jiného snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo na vstupenky na kulturní akce. Senátoři do něj chtějí vložit výplatu jednorázového příspěvku obcím ze státního rozpočtu.

V dalším zákonu, který malým firmám odpouští pojistné na sociální pojištění, chce senát například zvýšit limit počtu zaměstnanců z 50 na 150 a zahrnout i malé lékárny do 15 zaměstnanců.