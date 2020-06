Letadlem do Chorvatska. Obnovuje se linka do Splitu a některé další

Od července dále plánují aerolinie Smartwings spustit lety do dvanácti řeckých destinací, konkrétně na ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Lefkada, Samos, Santorini, Kefalonia, Karpathos, do Soluně a Kavaly.

První let do Splitu od odstávky kvůli koronaviru by měl z Prahy vyrazit po poledni a v chorvatském městě přistát krátce před 14. hodinou. Podle rezervačního systému byly v úterý odpoledne obsazeny přes dvě desítky míst. Zpáteční spoj poletí v sobotu.

Linky obnovuje i ČSA

Ještě v červenci by pak měly být obnoveny také spoje na Mallorcu, Kanárské ostrovy, Kypr, Madeiru a do Bulharska. Aerolinky budou do těchto destinací létat z Prahy i regionálních letišť v Česku.

Další linky budou obnovovat i ČSA, které patří rovněž do skupiny Smartwings Group. V současnosti ČSA létají do Paříže, Amsterdamu, Bukurešti, Frankfurtu nad Mohanem a Stockholmu.

Od poloviny června začnou létat do Košic, Budapešti a na Island, 22. června do Kyjeva a od 25. června se po více než půl roce vrátí do Londýna. Na začátku července ještě ČSA obnoví lety do Oděsy.

Provoz z Prahy obnovují i zahraniční dopravci, ke středečnímu dni funguje na pražském letišti třináct pravidelných linek. V následujících týdnech budou následovat další.

Smartwings řeší kvůli koronaviru existenční problémy

Skupina Smartwings řeší problémy spojené s koronavirovou krizí a zastavením provozu. Společnost v minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu, a to formou půjčky nebo garance za komerční úvěr.