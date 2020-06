Na demonstracích může být víc než 500 lidí. Vládní omezení se jich netýká

Vojtěch uvedl, že prioritou kabinetu je chránit zdraví občanů, ale vláda demonstrace nikdy nezakázala. „Abychom předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 osob pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím,“ napsal ministr na Twitteru.

Demonstranti se v úterý v Praze na Staroměstském náměstí plánovali sejít v omezeném počtu. Kvůli nařízení chystali správní žalobu k Městskému soudu v Praze.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí tlumočil názor ministerstva vnitra, že omezení shromažďovacího práva mimořádným opatřením by bylo neúměrným zásahem do lidských práv. Policie by proti pokojnému protestu s vyšším počtem lidí nezasahovala, řekl. S Vojtěchem ale na věc měli jiný právní názor, takže předpokládal, že s definitivním verdiktem přijde až soud.