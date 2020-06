Žádný masakr se odehrávat nebude. Druhá vlna koronaviru nemusí nutně přijít, myslí si šéf ÚZIS

„Chystáme systém, který by umožnil druhou vlnu nějakým způsobem jako by rozkládat - to znamená včas podchytit lokální ohniska šíření, vytrasovat nakažené lidi, umožnit jim se vyléčit a nedovolit viru, aby si vytvořil nekontrolovanou infekční nálož v populaci,“ popsal Dušek.

Také podle Konvalinky druhá vlna do Česka nemusí přijít, protože se zemím ve střední Evropě podařilo včas potlačit její infekční faktor, nákaza se nešíří efektivně. „Není ale vyloučeno, že se nám chytrou karanténou a velmi pečlivým trasováním všech infikovaných podaří infekci potlačit takovým způsobem, že se už nezvedne,“ uvedl.

Zároveň upozornil, že stále existuje riziko, že se koronavirová nákaza na podzim vmísí do období chřipkové epidemie. „V tom je to nebezpečí, přijde chřipková epidemie a bude zde hodně lidí s chřipkou a kašlem. Všichni tak budou podezřelí na nemoc covid-19,“ popisuje Konvalinka.

Vysoký počet potencionálně nakažených by tak snadno mohl zahltit zdravotní systém. Potencionální podzimní výskyt nákazy covidu-19 by mohly zmírnit opatření. Konvalinka řekl, že by se české zdravotnictví mělo na potencionální druhou vlnu připravit a snažit se zabránit tomu, aby se obě epidemie koronaviru a chřipky sešly dohromady.