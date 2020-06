Po tříměsíční pauze začaly na Slovensko opět jezdit vlaky, jako první vyrazil RegioJet

Směrem na Slovensko vyjely v neděli po téměř tříměsíční koronavirové pauze první vlakové spoje. Vlaky soukromého dopravce RegioJet zamířily do Košic a Bratislavy. Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje byly vlaky do hlavního města Slovenska zaplněné z 50 až 60 procent, vlaky do Košic až ze sedmdesáti. Nedělní odpolední spoje jsou už vyprodané, zahrnuje to i cestující, kteří jedou vnitrostátně. Příští týden se mají přidat i ostatní dopravci.