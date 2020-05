I mezi přáteli je dobré upozornit na riziko, dalo se zvážit načasování, říká Petříček k článku o Izraeli

Lidové noviny napsaly, že Izrael kvůli článku zrušil naplánovaný telefonát, při kterém měl Petříček pogratulovat svému izraelskému protějšku Gabimu Aškenazimu k nové funkci. „Přiznávám, že ten termín původně dohodnutý se zrušil. Hledáme nový termín, ale z izraelské strany zaznělo, že o telefonát mají zájem,“ uvedl český ministr.

„Stále platí, že telefonát, který jsme měli naplánovaný, by měl proběhnout v nejbližší možné době,“ doplnil Petříček. „Skutečně to není tak, že bych někde čekal na telefonát, který by nepřišel,“ uvedl.

Chceme vyváženou pozici, říká ministr

Petříček se svými dvěma předchůdci Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) ve společném článku v Právu minulý týden napsali, že anexe osad by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného palestinského státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky.