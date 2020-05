Starostové nemají dělat zahraniční politiku, odvoz sochy Koněva byl předražený, tvrdí Koten. Podle Koláře je na vině vliv Ruska

O informacích, že do Prahy přicestoval agent ruských tajných služeb s jedem ricin a představuje riziko pro tři pražské politiky včetně Koláře, ve středu jednal bezpečnostní výbor sněmovny. Podle Deníku N tam šéf BIS Michal Koudelka tyto informace potvrdil.

Předseda výboru Radek Koten (SPD) to ale blíže nekomentoval. Uvedl jen, že bezpečnostní složky podle něj pracují řádně. „V těch intencích, v jakých by měly pracovat, hrozby vyhodnocuje velmi dobře. Žádný stát nemůže existovat bez tajných služeb, jsou nutné pro to, aby náš stát byl chráněn před vnějšími hrozbami i před dalšími možnými útoky,“ prohlásil.

Také starosta Kolář vyzdvihl práci bezpečnostních složek. „Jsem rád, že to poslanec Koten potvrdil. Děkuji jim, díky nim se cítím bezpečný,“ řekl. Ani on ale informace Deníku N nepotvrdil: sám prý čerpá, co se jeho vlastního ohrožení týče, jen z veřejných zdrojů.

„Byl jsem informován, že je zde riziko. Byla mi přidělena ochrana – kvůli čemu, to jsem se dozvěděl až z médií. Policie nemůže říkat všechno, protože ty informace podléhají nějakému režimu. Já nemám prověrku. Ale to neznamená, že by se ke mně chovala policie neslušně nebo mě omezovala,“ řekl Kolář.

Starosta Prahy 6 také neupřesnil, zda se ještě skrývá na neznámém místě. „S policií se snažíme ten režim přizpůsobovat, abych mohl vykonávat své povinnosti,“ řekl.