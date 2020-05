Problém v dopravě na Liberecku. Přestavba u Rádla vyvolala komplikace v okolních obcích

V Rádlu je silnice široká sotva čtyři metry a navíc jí svírá alej. Auta tak sjíždějí na krajnici, jinak se nevyhnou. To způsobuje dopravní komplikace a místním situace vadí.

„Situace je vážná, protože tady jezdí jedno auto za druhým. Někteří místní to řeší tak, že za stromy dávají prkýnka s hřebíkama, takže jednou jsem to objel a týden na to už jsem si toho nevšiml a píchnul jsem,“ říká obyvatel Rádla Jan Volf.

Liberecký kraj, kterému silnice patří, nechal snížit rychlost. Přibyly zákazové značky pro těžká vozidla. Přesto je mnozí porušují. „Ve spolupráci s Policií České republiky provádíme dohled, ale bohužel nemůžeme tady být celých čtyřiadvacet hodin denně,“ uvádí místní strážník Jan Hauer.

V zimě bude s projížděním přes Rádlo problém

Auta si tudy začala zkracovat cestu v polovině dubna, po uzavření silnice 65 směrem na Jablonec nad Nisou. Objížďky jsou dlouhé, řidiči je nerespektují. „Objízdné trasy jsou tři, ale zejména slouží po nákladní dopravu. Osobní dopravě nelze zakázat provoz,“ komentuje situaci Jan Čáp z odboru dopravy Libereckého kraje.

Uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Rádelský mlýn potrvá až do konce příštího roku. Problémy mohou přijít v zimě, protože silnice vedoucí přes Rádlo je v mrazech jen s velkými obtížemi sjízdná.