I zadlužený člověk se může stát poručníkem dítěte. Ústavní soud odkázal na Hugovy Bídníky

Právo na druhou šanci

„Obecné soudy by neměly klást důraz na to, co stěžovatelka v minulosti nezvládla, nýbrž na to, že prokázala ochotu obětovat se pro jiného a pomáhat mu,“ uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Soudní senát ženě v závěru nálezu výslovně složil poklonu za láskyplnou péči a popřál jí i chlapci hodně zdraví, štěstí a společné pohody.

Dluhy nejsou důvodem, proč někoho nejmenovat poručníkem. Rozhodl o tom @usoud_official. Vyhověl A. Daňové, která se o Marka stará od narození. Obecné soudy žádala o jmenování poručnicí. Kvůli dluhu 330 000,- ji nevyhověly, i když o chlapce skvěle pečovala. #druhasance pic.twitter.com/t46HGDsPpm — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) April 6, 2020

Marek se narodil v prosinci 2010. Trpí sluchovým postižením, má diagnostikovánu poruchu pozornosti a aktivity a mentální retardaci. Paní Daňová o chlapce soustavně pečuje téměř od narození.

Městský soud v Brně ale dospěl k závěru, že „způsobem života nezaručuje, že je schopna funkci poručníka vykonávat řádně“. Uznal, že je bezúhonná a způsobilá k výchově, na druhou stranu ale zohlednil problémy s financemi. Odvolací krajský soud zopakoval, že o nezletilého sice řádně, pečlivě a s láskou pečuje, ale pro funkci poručníka nesplňuje předpoklady. Ústavní soud měl opačný názor.