V době před nouzovým stavem by volby vyhrálo ANO. Tři sněmovní strany by asi neprošly

K volbám do sněmovny by na přelomu února a března přišlo asi 62 procent Čechů. Účast by tak byla podobná jako při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy k urnám dorazilo asi 61 procent voličů. Také pořadí prvních tří stran podle podílu hlasů by zůstalo stejné. Za prvním ANO a druhou ODS by skončili na třetím místě Piráti, kteří by nyní získali 12,5 procenta hlasů.

Do sněmovny by se také opět dostali sociální demokraté s 8,5 procent hlasů. Komunisté a lidovci pak mají shodně sedm procent. Pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní komory parlamentu ale v tomto případě nedosáhly TOP 09, STAN a SPD, které nyní ve sněmovně jsou. Aktuální průzkum jim přisoudil shodně 4,5 procenta hlasů. S ohledem na možnou odchylku však nelze zcela jistě říct, že by skutečně neprošly.

Ještě hlouběji pod pětiprocentní hranicí jsou Trikolóra se dvěma procenty a Zelení s jedním procentem.

Výsledky se příliš neliší. Změní to koronavirová krize?

Oproti předchozímu průzkumu CVVM ze začátku letošního února se výsledky stran ve volebním modelu příliš nezměnily. Také ve srovnání s průzkumem z loňského března jsou podíly hlasů téměř stejné. Oproti loňsku si výrazněji pohoršila třeba ČSSD, která měla v březnu 2019 podíl hlasů 12,5 procenta.

V době posledního sběru dat už šíření koronaviru dosáhlo až do Česka, data ale už nezachycují náladu obyvatel v souvislosti s nouzovým stavem a zpřísňujícími se opatřeními.