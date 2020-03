O víkendu se vrátí zima. Chumelit bude hlavně na Šumavě

Do Česka dorazí o víkendu výrazné ochlazení, které přinese sněžení i do níže položených míst. V sobotu dopoledne se teplota dostane maximálně na pět stupňů Celsia, odpoledne se ještě více ochladí a může se tvořit i náledí. Nejvíce by mělo v sobotu sněžit na Šumavě, v polohách nad 800 metrů nad mořem může za dvanáct hodin napadnout až patnáct centimetrů sněhu. První déšť nebo přeháňky se na severu země objeví už v pátek večer.