Peklo je zůstat sám. Když mi Bůh odpoví, je to jako vnitřní impuls, říká Dominik Duka

Jeho otec byl voják z povolání, který se účastnil zahraničního odboje. V roce 1944 odešel do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě. V padesátých letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty.

Za největší hřích dneška totiž považuje „nedostatek pokory, upřímnosti, pravdivosti“. A přidává k tomu ještě jeden: „Zaviněnou hloupost, kdy se člověk nechce nechat poučit.“

Za učiněné peklo pak považuje opuštěnost: „Nejhorší je, když člověk zůstane sám do sebe uzavřený. Samota není hrozná, ale být sám do sebe uzavřený, opuštěný, to je peklo.“ Naopak nebe přirovnal ke společnosti dalších lidí: „Je to to štěstí, když jde člověk s přáteli a objeví něco, po čem dlouho toužil, co dlouho hledal – takové aha.“

Že modlitby fungují, se Duka podle svých slov přesvědčil už v dětství. Dnes je popisuje jako dialog. „Člověk mluví hodně sám, Bůh nemluví, poněvadž nemá ústa jako my,“ připustil arcibiskup. „Bůh k vám mluví určitým vnitřním impulsem. Někdy je to impuls vzdálený, ale jindy je nesmírně silný. Několikrát v životě jsem to poznal: až jakoby vnitřní sevření, že to bude tak a ne jinak.“

Duka: Sexuální zneužívání není jen problém církve

Církevní služba podle Duky vyžaduje plné odevzdání, k němuž se hodí celibát. „Měli jsme šest let na to se rozhodnout. Já si celibát zvolil dobrovolně. A nerušil bych ho: stejně jako se někomu nepodaří manželství, tak nebudeme říkat, že zrušíme manželství. Stejně tak se někomu nepodaří celibát. Někdo neobstojí, ale já ho nebudu soudit,“ řekl Duka. „Za celibát by měli mluvit lidé, kteří v něm žijí. My víme, co celibát je. Mně je v něm dobře.“