Ivan Langer vypovídal u soudu o kauze Vidkun. Cítí se spíš jako poškozený než jako svědek

„Ivana Kyselého znám osobně téměř 20 let, je to můj osobní, velmi dobrý přítel, obchodní partner ve společnosti IES Moravia Real. Vůbec nerozumím tomu, proč je obviněn a proč by měl dělat takové věci. Jak ho znám, takové jednání neměl vůbec zapotřebí,“ uvedl v úterý Langer.

Za přítele považuje také Kadlece, který podle obžaloby informace ze spisů Kyselému vynášel. „Považuji ho za policistu tělem i duší,“ řekl Langer. Na dotaz žalobce uvedl, že oba ho navštěvovali také doma.