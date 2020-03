Kraje se připravují na pacienty s koronavirem, veřejné akce rušit nechceme, říkají hejtmani

„Každá taková akce znamená pro kraj ekonomický přínos, pokud to není zakázáno a víme, že je to relativně bezpečné, nevidím důvod, proč to zakazovat,“ vysvětluje středočeská hejtmanka. Podobné události jsou podle ní pro kraje důležité nejen kvůli financím, které do regionu přijdou, ale také kvůli propagaci.

Ústecký kraj se chystá podle Bubeníčka rozdat respirátory především praktickým lékařům. První by do jejich ordinací měly podle hejtmana dorazit popříští týden.

Kraje se teď snaží vybavit své zdravotníky ochrannými pomůckami. Šéfové krajů se ale shodují, že jde o těžko dostupné zboží. Podle informací hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka jsou přednostně zásobeny velké, státní nemocnice. „Myslím, že je to trošku nefér vůči krajským nemocnicím, protože občané bez rozdílu půjdou do nejbližší nemocnice,“ vysvětluje.

Jsme trestáni, že dobře hospodaříme

Pokud koronavirus přinese krátkodobé finanční problémy, kraje to zvládnou, shodují se hejtmani. „Dlouhodobě by to ale problém byl,“ varuje Pokorná Jermanová s tím, že by potíže měly zejména kraje, jako je ten Středočeský, kterému roste počet obyvatel.

„Musíme objednávat větší počet služeb,“ vysvětluje. „Třeba v pětiletém horizontu bychom se mohli s nějakými problémy potýkat,“ odhaduje Pokorná Jermanová. Podle Bubeníčka ale ekonomiku neohrožuje jenom koronavirus. „Signály, že nebude stále tak růžovo, jak je, se začaly projevovat už na konci loňského roku,“ říká.

České a moravské regiony by krátkodobé zhoršení ekonomiky nemuselo ohrozit i díky tomu, že v posledních několika letech hospodaří s přebytkem. „Kraje se snaží s rozpočty hospodařit velmi rozumně, jsou za to možná i trestány,“ říká Běhounek. „Jsou upozorňovány, že mají finance a měly by je použít,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina. Podobně to vidí i Bubeníček. „Slyšíme, kraje mají peněž hodně, tak proč pořád něco chcete, proč máte nataženou ruku,“ popisuje.