Spektakulární útěk. Bývalí královští letci před 70 lety unesli do Bavorska tři vnitrostátní linky naráz

Politický kurz země se ale v prvních poúnorových měsících měnil rychleji než počty jeho vykonavatelů a mladý režim napříč obory postrádal dostatek prověřených kádrů, o které by mohl opřít svou moc. Za těchto okolností tak sice angličtí letci nuceně svlékali uniformy, v případě tuzemského civilního letectva ale i dva roky po převratu tvořili hned polovinu leteckého personálu; ještě na jaře 1950 se v barvách Československých aerolinií pravidelně dostávalo do oblak třiapadesát mužů se zkušeností z RAF.

Brno, Ostrava, Bratislava. A místo Prahy Mnichov

Brněnská dakota odstartovala v půl sedmé ráno. Na palubě nesla šestadvacet cestujících a pět členů posádky, z toho třem v životopise figurovala zkratka RAF. Druhým pilotem letu a hybatelem odklonu stroje od Prahy směrem k západnímu Německu byl Angetter (312. stíhací peruť). Na americkém vojenském letišti v Erdingu nedaleko Mnichova s letadlem dosedl v půl deváté.

Z Ostravy startoval americký stroj prakticky ve stejný čas jako z Brna. Řídil ho Světlík (312. stíhací peruť), k vysloužilcům královského letectva ale patřili oba piloti v kabině a na palubě vezli kromě havířské delegace, jež mířila na pražské jednání, také dalšího britského letce se ženou. U Pardubic stroj změnil kurz na Linec a v Erdingu přistál krátce před tři čtvrtě na devět.

V Bratislavě se start ranního letu do metropole opozdil, a když se v sedm ráno zvedl do oblak, bylo už pražské řízení letového provozu znejistěné mlčením, do kterého se pohroužily dva předchozí spoje. Slovenský let pilotoval Doležal (311. bombardovací peruť) a nad Břeclaví ohlásil řídicí věži, že oproti původnímu plánu nemůže kvůli porouchanému podvozku provést mezipřistání v Brně. Potom přerušil spojení a stroj stočil na jih.

Doležalovou ambicí bylo republiku „podletět“ přes Rakousko, to ale po druhé světové válce zůstávalo v okupační správě vítězných mocností a sovětská zóna sahala od bratislavské Petržalky až k Linci. Prchající Čechoslováci měli strach, aby Praha po ztrátě třetí civilní linky nezalarmovala sovětské letectvo v Rakousku, a proto Angetter bezprostředně po dosednutí zažádal o podporu zdejší vzdušné síly. Bratislavský let měl nakonec od Lince doprovod amerických stíhačů a v Erdingu přistál krátce před půl desátou.

Pětaosmdesát občanů komunistického Československa 24. března 1950 ráno nevystupovalo z letadel v Praze, ale v západním Německu.