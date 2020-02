Median: ODS by v lednu předstihla Piráty, první zůstává ANO

ANO by podobně jako podle předchozího listopadového šetření Medianu volilo 30 procent lidí. Občanští demokraté si polepšili na 14 procent, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti naopak spadli na 11,5 procenta, což je pokles o jeden procentní bod a současně propad na nejnižší úroveň volebních preferencí od září 2018. I tak jsou na tom nejsilnější strany lépe než při sněmovních volbách v roce 2017.

Čtvrtí by podle volebního modelu skončili komunisté s osmi procenty před SPD se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty hlasů. Starostové by měli šest procent, KDU-ČSL pět procent a TOP 09 by dostala 4,5 procenta hlasů.

Tato tři uskupení mají podle Medianu s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku podobnou šanci na vstup do sněmovny; předpokládané zisky stran jsou zaokrouhleny na půl procenta a u malých stran činí statistická odchylka půl procenta (a až 3,5 procenta u největších stran). Zelení i Trikolóra měli shodně podporu dvou procent voličů.

ANO je podle agentury populární mezi staršími lidmi. Volilo by jej 48 procent dotázaných nad 65 let věku, zhruba dvě pětiny vyučených a 57 procent nezaměstnaných. ODS preferují nejvíce respondenti ve věku mezi 35 a 44 lety (28,4 procenta), největší podporu má strana mezi podnikateli (36 procent) a zaměstnanci (18 procent). Piráty by volilo 53 procent voličů do 34 let věku a 16 procent vysokoškoláků.

Voliči KSČM jsou podle Medianu z největší části lidé z vesnic nad 65 let věku a se základním vzděláním. SPD má největší popularitu mezi lidmi ve věku 45 až 54 let, ČSSD si udržuje vyšší popularitu mezi nezaměstnanými, důchodci a lidmi nad 65 let věku. Starostové mají největší podporu u vysokoškoláků a vesničanů, lidovci nejlépe bodují u obyvatel nejmenších obcí. TOP 09 by volilo 29 procent respondentů ve věku 18 až 24 let, uvedla agentura.

Vysoký potenciál ANO

Median zjišťoval také podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a jejich nejvyšší volební potenciál. Nejlépe je na tom dlouhodobě ANO. Pokud by hnutí volili všichni lidé, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast ve volbách, mohlo by získat 36 procent hlasů. Přesvědčených voličů mělo ANO 22 procent, což je stejně jako loni v listopadu.

Volební potenciál ODS činil v lednu 21 procent, což je od listopadu nárůst o 2,5 procentního bodu. U Pirátů zůstal na úrovni 20 procent, přesvědčených voličů ale měli jen pět procent, o jeden procentní bod méně než v listopadu. Voličské jádro občanských demokratů se naopak zvýšilo ze 7,5 procenta na devět procent.

Další v pořadí jsou Starostové s volebním potenciálem 13,5 procenta, jistý zisk by ale měli 2,5procentní. SPD by mohla získat hlasy 12,5 procenta voličů, ČSSD a TOP 09 shodně 9,5 procenta, KSČM devíti procent a lidovci 7,5 procenta hlasů. Nejvíce si z těchto uskupení pohoršili sociální demokraté a komunisté, u ostatních se výsledky moc nelišily.