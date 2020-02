Na tři sta tisíc podnikatelů od května čeká EET. Ministerstvo chystá masivní kampaň

Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno 192 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 13 miliard účtenek. Finální rozšíření by podle odhadu ministerstva měla zahrnout dalších tři sta tisíc osob.

Z pohledu veřejných financí by elektronická evidence tržeb měla letos přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET, odhaduje resort. V roce 2021 by podle něj měla EET přispět do rozpočtu 19,2 miliardy korun, z toho rozšíření o další obory 6,4 miliardy. V roce 2022 by to mělo být 20,5 miliardy korun, z toho rozšíření 7,7 miliardy korun, zní odhad.

Stížnost na novelu k EET zamířila k Ústavnímu soudu

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Ústavní soud svým rozhodnutím původně zabránil nástupu třetí a čtvrté vlny. Vznikla pak kvůli tomu novela zákona.

Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou o EET obrátila na Ústavní soud, přičemž svůj návrh spojila s žádostí o přednostní projednání. Rozšíření EET v září schválila sněmovna, když přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto.