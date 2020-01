Pět Čechů z Číny se do Evropy vrátí v neděli, oznámil Babiš

„Pět našich občanů bude evakuováno ve spolupráci s Francií. Předpokládáme, že v neděli dorazí do Bruselu,“ oznámil premiér po jednání v Lánech, kde představovala otázka koronaviru jedno z hlavních diskusních témat.

Do Belgie pro Čechy zamíří armádní letadlo, kterým jim poletí vstříc i specialista z pražské Nemocnice Na Bulovce, jejíž infekční oddělení se na podobné druhy nákaz specializuje. „Předpokládám, že v neděli večer dorazí do Prahy a následně budou převezeni speciálním sanitním vozem na Bulovku a měli by být čtrnáct dní v karanténě,“ doplnil šéf vlády.

Praha v současnosti koordinuje své kroky s Paříží, která do Číny vypravuje vlastní spoj, na jehož palubě by se měli Češi z Wu-chanu evakuovat. Jedenáctimilionové město v centrální Číně platí za epicentrum nákazy, kvůli jejímuž šíření už ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila stav nouze.

Přímo ve Wu-chanu pobývají čtyři čeští občané, dva z nich – studenti – podle českých úřadů požádali o evakuaci a stáli na počátku současné diplomatické snahy o jejich repatriaci. Další dva v nejlidnatější zemi světa žijí dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní. Kromě nich ale premiér už v uplynulých dnech zmiňoval i ty občany, kteří se kvůli problémům s rušením leteckých linek nemají jak dostat z Číny domů.

Do Prahy mají přiletět i dva Slováci

Podle informací ČTK budou na palubě letadla směřujícího do Prahy i dva slovenští občané. Pro ně přijedou ze Slovenska sanitky a odvezou je do fakultní nemocnice do Banské Bystrice.

Babiš dál počítá s tím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělním jednání kabinetu předloží návrh na zastavení všech přímých letů mezi Českou republikou a Čínou.

Česko je připraveno případně vyslat speciál pro své občany, kteří by se mohli dostat do potíží v zahraničí kvůli tomu, že mají rezervované letenky na zrušené spoje. „Monitorujeme situaci, zatím to řešíme ve spolupráci s jinými zeměmi,“ řekl Babiš.

Virem se po celém světě nakazilo už bezmála deset tisíc lidí, z toho přes 9800 v Číně, kde jich už nejméně 213 zemřelo. V Česku se od čtvrtka kvůli koronaviru testovalo 34 vzorků, žádný z nich nebyl pozitivní.